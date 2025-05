Fiorentina, Raffaele Palladino rinnova fino al 2027 / UFFICIALE

Raffaele Palladino ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. Una scelta importante da parte della dirigenza viola, alla vigilia del ritorno di Conference League contro il Betis. All’andata la squadra di Palladino ha perso 2 – 1, ma il risultato lascia ancora aperte le speranze di qualificazione. Ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore ha commentato così il suo rinnovo.

“E’ stata una sorpresa anche per me – ha ammesso – . Il rinnovo mi è stato comunicato mezz’ora fa dal Presidente Rocco Commisso. E’ per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio il Presidente e tutta la Società. Per noi sarà uno stimolo in più, già da domani proveremo a portare la Fiorentina in finale”.

IL COMUNICATO UFFICIALE

ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027.





