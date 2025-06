Palermo, futuro incerto per Insigne e Di Mariano. Con Nikolaou è addio ​​

Il mercato del Palermo sarà influenzato anche dalle cessioni. In organico, diversi giocatori sono destinati a lasciare la Sicilia per cercare maggiori opportunità altrove. Questa rappresenta un’occasione per il club di alleggerire alcuni contratti onerosi, relativi a profili che, per varie ragioni, non hanno pienamente soddisfatto le aspettative. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

La situazione relativa al ruolo di portiere è differente: Sirigu è in scadenza di contratto, mentre resta da definire il futuro di Gomis, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori per l’intera stagione; qualora dovesse rimanere, appare difficile immaginarlo come titolare.

In difesa, Nikolaou potrebbe essere coinvolto in operazioni di scambio con club di Serie B o ceduto all’estero attraverso formule alternative. Diversa è la situazione di Buttaro, ormai escluso dal progetto tecnico, e quella di Aurelio, che verrà riscattato dallo Spezia per circa 450 mila euro.





Un discorso a parte riguarda Diakité: la sua versatilità lo rende un elemento interessante e sarà valutato direttamente da Inzaghi nel corso del ritiro estivo. Appuah tornerà dal prestito al Valenciennes senza certezze definitive riguardo al proprio futuro.

In attacco, Di Mariano e Insigne cercheranno di ritagliarsi uno spazio; tuttavia, l’eventuale adozione del modulo 3-5-2 da parte di Inzaghi potrebbe ridurre significativamente le loro possibilità di permanenza.