Il Palermo è al momento già certo di iniziare la sua avventura ai playoff al Renzo Barbera: come ricorda Il Giornale di Sicilia, i rosa, al momento quinti in classifica, hanno 13 punti di distanza dal Monterosi ottavo. Per questo motivo, col settimo posto già assicurato matematicamente, gli uomini di Baldini hanno la sicurezza di giocare almeno la prima partita in casa (nel caso in cui dovessero giocare i playoff del girone).

Inutile dirlo, l’obiettivo del Palermo in queste ultime giornate di campionato è quello di scalare posizioni per giocare più partite possibile al Barbera o addirittura per saltare i primi turni validi per i playoff del girone.

Arrivando terzi o quarti i rosanero passerebbero direttamente al primo turno nazionale, mentre col secondo posto avrebbero accesso alla secondo turno nazionale.

