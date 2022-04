MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

In questo finale di stagione Silvio Baldini ha optato per dare continuità e fiducia a quasi sempre gli stessi uomini in tutti i reparti: i motivi possono essere molteplici, ma probabilmente il più evidente è quello che porta le alternative ad aver deluso il tecnico rosanero.

Come analizzato da Il Giornale di Sicilia, sono 8 i calciatori usciti fuori dai radar per l’ipotetico 11 titolare: in difesa ci sono Crivello, Perrotta, Buttaro e Doda, a centrocampo Odjer è l’unico a non essere preso in considerazione per partire dall’inizio, mentre in attacco Silipo, Felici e Fella stanno pagando le prestazioni non convincenti giocate nel corso dell’anno.

Non rientra ovviamente nel discorso Edoardo Soleri, che pur partendo dalla panchina, si conferma sempre più arma letale per i rosanero.

