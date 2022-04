GdS - "Palermo, niente più giri di valzer. I titolari ora sono sempre gli stessi"

“Due vittorie per ritrovare certezze. Due vittorie per far capire a tutti su quale undici puntare“. Benedetto Giardina analizza ne Il Giornale di Sicilia il cambio di rotta preso da Baldini, che con Taranto e Picerno ha fatto un solo cambio di formazione obbligato per via della squalifica di Dall’Oglio.

Il centrocampista ex Catania rimane in ballottaggio con Damiani, ma nel resto del campo i dualismi sembrano essere finiti: ora che il gioco si fa duro Baldini ha fatto le sue scelte che portano a Pelagotti in porta, Giron a sinistra e Accardi a destra, Lancini e Marconi centrali, De Rose e uno tra Dall’Oglio e Damiani a centrocampo, Valente, Luperini e Floriano dietro Brunori.

A farne le spese almeno 8 calciatori che in stagione hanno deluso o che comunque sono stati considerati un gradino sotto ai titolari.

