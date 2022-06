MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nel match d’andata delle finali playoff di Serie C il Palermo giocherà allo stadio Euganeo di Padova per la quarta volta. E come ricorda Il Giornale di Sicilia, il bilancio delle prime tre sfide va a favore dei rosanero.

Nei primi tre incontri sono infatti arrivate una sconfitta prima e due vittorie poi: nel 1996/97 i veneti asfaltarono i rosanero di Arcoleo con un sonoro 4-0 targato Cristiano Lucarelli (autore di una tripletta).

Gli altri due precedenti risalgono invece alla stagione 2013/14 e a quella 2018/19: nel primo caso, con Gattuso in panchina, il match finì 0-3 con due gol di Hernandez e uno di Di Gennaro. Nel secondo caso, il match finì 1-3 in rimonta, con le reti di Trajkovski, Rajkovic e Nestorovski.

