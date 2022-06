Palermo, da seconde linee a protagonisti: c'è Massolo, Buttaro...

Pronti nel momento del bisogno: Silvio Baldini ha dato fiducia ad alcuni calciatori che in alcuni momenti della stagione sembravano essere non propriamente dei titolari.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, Massolo prima dei playoff aveva parato pochissime volte: fattosi trovare pronto dopo l’intervento subito da Pelagotti, il numero 12 non ha più lasciato la titolarità.

Tra le sorprese c’è anche Alessio Buttaro, anche lui non esattamente una prima scelta prima dell’infortunio di Andrea Accardi: il terzino ha sfornato prestazioni convincenti in questi playoff, così come Damiani, che ha saputo cogliere le occasioni nate dalle squalifiche dei suoi compagni, fino a essere stato scelto per motivi tecnici e non per esigenza.

