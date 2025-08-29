Palermo, il saluto di Magnani: “Vi auguro di coronare il vostro sogno”

Magnani affida ai social le proprie parole di commiato dopo aver lasciato ufficialmente il Palermo. Il difensore si è trasferito in prestito secco alla Reggiana per stare più vicino alla famiglia. Tanti rosanero gli hanno augurato il meglio commentando il post.

“Circa un mese fa è stato diagnosticato un grave problema di salute ad un mio familiare. Ci aspettano mesi difficili, che affronteremo insieme, con fiducia, forza e coraggio.

Il mio affetto e la mia gratitudine a Giovanni Gardini, Carlo Osti, Il mister Inzaghi e tutto il suo staff.

A tutto il City Football Group.

A tutti coloro che fanno parte di questo splendido e immenso gruppo.

A tutti i compagni di squadra, uomini, amici, siete la mia famiglia.

Grazie, per l’umanità e l’empatia con cui avete affrontato insieme a me queste terribili settimane.

Mi auguro di potermi sdebitare, con ognuno di voi, con l’unico mezzo a mia disposizione, il terreno di gioco.

A tutti i tifosi del Palermo,

Grazie per le centinaia di messaggi di vicinanza e affetto, la vostra energia e il vostro calore sono stati e saranno fondamentali per me e per la mia famiglia.

Grazie per la stima e per l’affetto che avete mostrato, vi siamo e vi saremo eternamente grati.

Grazie per lo spettacolo del 23 agosto, ero lì per abbracciare i miei compagni, sono uscito con la meraviglia del Barbera nel cuore.

Ora il destino mi porterà fisicamente lontano, ma non riuscirà a strapparvi da dentro di me.

Con la speranza di tornare a combattere per voi, di riabbracciarvi tutti, di gioire nuovamente insieme.

Vi auguro di coronare il vostro sogno, il nostro sogno.

Tiferò per voi, per noi, ogni giorno.

Magno”.

