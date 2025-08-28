(AGGIORNATO IL 28 AGOSTO, ORE 11.33). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Frosinone, match valido per la 2a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 30 agosto, alle ore 21.00, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis





Squalificati: /

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani; J. Gelli, Marchizza, Bracaglia; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Ghedjemis, Barcella; Raimondo.

Indisponibili: Corrado, Sherri, Biraschi

Squalificati: Calvani

Inzaghi sembra orientato sulla strada della continuità. Contro il Frosinone, infatti, l’allenatore dovrebbe confermare in blocco la formazione che sabato scorso ha vinto e convinto con la Reggiana. Pochi i dubbi di formazione, nonostante il recupero di Gomes e l’inserimento dei nuovi innesti, Joronen e Veroli. La filosofia è chiara: squadra che vince non si cambia. Le novità, semmai, troveranno spazio dopo la sosta.

DIFESA

Tra i pali dovrebbe essere confermato ancora Bardi: il duello con Joronen entrerà nel vivo soltanto dopo la sosta, per il momento l’ex Reggiana resta in vantaggio. In difesa, Diakité appare favorito su Peda, mentre Bani e Ceccaroni sembrano ormai punti fermi nel terzetto titolare.

CENTROCAMPO

Pierozzi ha convinto sulla fascia destra e si avvia verso una nuova conferma, così come Augello sul lato opposto. In mezzo al campo, Segre e Ranocchia hanno mostrato subito grande intesa e, dopo la prova di livello offerta contro la Reggiana, è difficile immaginare cambiamenti in questo reparto.

ATTACCO

Inzaghi dovrebbe confermare Brunori sul centrodestra e Gyasi sul centrosinistra nel ruolo di trequartisti. Palumbo sta crescendo di condizione, ma non è ancora pronto per partire dall’inizio. In attacco, Pohjanpalo resta il punto di riferimento quasi intoccabile.

