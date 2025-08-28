Siracusa, il presidente Ricci: “Non ho gradito i giudizi affrettati. Periodo difficile superato”

Parla Alessandro Ricci. Il presidente del Siracusa, intervistato da La Sicilia, ha fatto il punto sull’avvio di stagione degli aretusei, reduci dalla sconfitta di misura contro la Salernitana.

“Tutti i giocatori sono stati messi sotto contratto e ancora il mercato non è finito. Nel caso Laneri non potesse tornare abbiamo già pronta l’alternativa e non sarà un ritorno”, ha dichiarato Ricci.

Il presidente ha poi affrontato la questione legata alla fideiussione, che aveva generato non poche tensioni: “Abbiamo superato quel periodo difficile di questo mi assumo le responsabilità anche per la scarsa comunicazione, dagli errori si cresce e si va avanti. Non ho gradito i giudizi affrettati, alcuni tifosi ci hanno etichettati come poco credibili e senza fondi per andare avanti”.





Infine, Ricci ha richiamato l’attenzione sui risultati ottenuti dal club negli ultimi anni: “Dopo due anni di risultati incredibili non si possono esprimere certi giudizi senza conoscere a fondo certe dinamiche che ci hanno portato a questo rallentamento. Ma di questo me ne assumo la responsabilità per essere stati poco trasparenti”.

