Klinsmann: “Desplanches? Il suo talento è evidente. Avrà una grande carriera”

Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dopo essere rimasto in Romagna nonostante i contatti estivi con il Palermo. Proprio a proposito di un ex rosanero, Sebastiano Desplanches, l’estremo difensore americano ha espresso parole di grande stima.

“Contro di noi ha disputato una partita eccellente. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti: se continuerà su questa strada potrà avere una carriera molto promettente“, ha dichiarato Klinsmann.

Desplanches, infatti, si era distinto nella sfida inaugurale di campionato tra Cesena e Pescara: due parate decisive nel primo tempo avevano tenuto a galla gli abruzzesi, salvo poi commettere un errore pesante sulla terza rete bianconera, con una respinta mal calibrata che aveva favorito gli avversari.





