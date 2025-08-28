CorSport – “Idea Palermo: c’è Calabresi per Inzaghi”

Dopo i saluti di Magnani e di Di Francesco si potrebbe tornare in maniera fulminea sul mercato. Si potrebbe orientare maggiormente l’attenzione verso un acquisto in difesa, considerando la necessità di sostituire un elemento chiave come Magnani.

Lo scrive il Corriere dello Sport. La crescita di Peda è positiva, tuttavia attualmente il reparto dispone di soli cinque effettivi, e Diakitè sarà impegnato con la Coppa d’Africa a partire dalla fine di dicembre.

Con l’opzione Vogliacco ormai esclusa, è emersa la candidatura di Calabresi del Pisa, giocatore ben conosciuto da Inzaghi.



