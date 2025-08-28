Palermo, il “passo indietro” di Filippo Ranocchia: il ruolo di playmaker è suo

Tra i temi più dibattuti in casa Palermo negli ultimi giorni c’è, senza dubbio, il ruolo di Filippo Ranocchia che divide i tifosi rosanero. C’è chi ha apprezzato le sue recenti prestazioni nel ruolo di regista basso, ma anche chi immagina per lui una collocazione più avanzata, in una posizione più offensiva.

Nessun equivoco sul ruolo

Il centrocampista, però, non ha mai lasciato margini d’incertezza: già dal ritiro in Valle d’Aosta aveva dichiarato con decisione di sentirsi un “play basso”. Una scelta chiara, confermata sul campo e rafforzata dalle decisioni e dalle parole di Inzaghi, che ha dichiarato di averlo sempre voluto con sé nelle esperienze passate in panchina. Finora lo ha schierato stabilmente davanti alla difesa, apprezzandone l’ordine, la qualità nel portare palla e la capacità di far girare la squadra.

La crescita nel ruolo di regista

La gara contro la Reggiana ha evidenziato sprazzi significativi del suo potenziale: tecnica, visione di gioco e anche recuperi preziosi. Qualità che rendono quel ruolo finalmente su misura per lui. Ranocchia ha fatto emergere quelle doti che, nella scorsa stagione, erano rimaste in ombra, anche a causa di una generale confusione tattica.





Al suo fianco, Segre si sta rivelando il partner ideale: instancabile nella doppia fase e nella corsa (sembra avere sette polmoni), libera il numero 10 dall’onere di coprire troppo campo, permettendogli di concentrarsi sulla costruzione e sui tempi di gioco.

Nell’ultima sfida, l’ingresso di Blin nel secondo tempo ha persino consentito a Ranocchia di alzare il baricentro e cercare la conclusione: una situazione che potrà riproporsi. Atteggiamento, questo, che ben si sposa con la sua esigenza di toccare tanti palloni per entrare davvero in partita, soprattutto contro squadre che si chiudono.

Ampi margini di miglioramento

I progressi sono evidenti, ma restano aspetti da affinare: Ranocchia deve crescere nell’interdizione, per limitare lo sviluppo delle azioni avversarie, e aggiungere qualche verticalizzazione in più per rendere ancora più incisiva la manovra. Inzaghi, però, sembra aver trovato la quadra per rilanciarlo dopo una stagione in ombra.

In attesa del rientro di Gomes, il numero 10 rosanero si candida con forza a una nuova maglia da titolare nella prossima sfida interna col Frosinone, altro match in cui il Palermo dovrà fare la partita. Sarà un’altra occasione per confermarne la crescita. La concorrenza a centrocampo è tanta – ottima notizia per Inzaghi – ma togliere il posto a un Ranocchia in ascesa non sarà affatto semplice.

