Palermo verso un altro record di spettatori, il dato aggiornato per il Frosinone

“Ma ne vogliamo parlare? È mercoledì e per sabato siamo già in 25563“. Sono già oltre 9 mila i biglietti venduti per Palermo – Frosinone, match in programma sabato 30 agosto alle ore 21 e valido per la 2a giornata di Serie B.

L’entusiasmo dei tifosi del Palermo sembra crescere sempre di più: con soli 2 giorni di vendita si è già superata quota 25 mila, sembrerebbe proprio che il dato spettatori raggiungerà e supererà nuovamente i 30 mila titoli emessi.

Contro la Reggiana, alla prima di campionato, il dato spettatori è ammontato a 30.868. Il record da quando il Palermo è in Serie B (playoff esclusi) è invece risalente al 17 febbraio 2024, quando contro il Como i titoli emessi sono stati 31.211.





