Palermo, Cutrona ceduto alla Virtus Francavilla: ecco la formula / UFFICIALE

Francesco Cutrona va a giocare in Serie D: il giovane portiere rosanero è stato ceduto dal Palermo alla Virtus Francavilla in prestito. Sarà un’occasione per l’estremo difensore per giocare con continuità e collezionare presenze da titolare.

Cutrona, classe 2006, aveva firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso giugno: il Palermo in quel ruolo ha adesso quattro portieri, vale a dire Joronen, Bardi, Gomis (al momento infortunato) e Di Bartolo.

Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Virtus Francavilla Calcio il calciatore Francesco Cutrona. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.





