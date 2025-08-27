Palermo, Cutrona ceduto alla Virtus Francavilla: ecco la formula / UFFICIALE
Francesco Cutrona va a giocare in Serie D: il giovane portiere rosanero è stato ceduto dal Palermo alla Virtus Francavilla in prestito. Sarà un’occasione per l’estremo difensore per giocare con continuità e collezionare presenze da titolare.
Cutrona, classe 2006, aveva firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso giugno: il Palermo in quel ruolo ha adesso quattro portieri, vale a dire Joronen, Bardi, Gomis (al momento infortunato) e Di Bartolo.
Il comunicato
Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Virtus Francavilla Calcio il calciatore Francesco Cutrona. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.
1 thought on “Palermo, Cutrona ceduto alla Virtus Francavilla: ecco la formula / UFFICIALE”
Ragazzo più affidabile ma meno raccomandato di Di Bartolo. Per cui rimane il secondo che ho detto. E il primo parte.