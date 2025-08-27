​​

Inter, l’ex presidente Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva

Redazione 27/08/2025 17:47

Moratti - LaPresse - stadionews.it






Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex patron dell’Inter sta soffrendo di una polmonite, si trova al momento presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

I medici hanno optato per l’intubazione dato che Moratti faticava a respirare autonomamente ma, riporta il giornale roseo, le condizioni non sarebbero critiche.

Moratti ha compiuto da poco 80 anni: durante la sua gestione l’Inter ha vinto 16 trofei. Si tratta di cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Uefa e una Coppa del mondo per club.


