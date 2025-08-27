Milan, si complica la pista Harder: per i rossoneri adesso rimane l’opzione Vlahovic

Allegri e Vlahovic - foto ANSA - StadioNews.it

Il Milan non riesce a risolvere il problema centravanti: per i rossoneri sembra essere tramontata anche la via Harder, dato che lo Sporting non assicura di riuscire a trovare il sostituto in tempo e per questo motivo non sta liberando il giovane calciatore.

Dopo il dietrofront su Boniface e le complicazioni per Harder, al Milan non sembra essere rimasta altra alternativa se non quella che porta a Dusan Vlahovic. L’attaccante è in scadenza con la Juventus, che tra l’altro sarebbe aperta alla cessione per liberarsi dell’ingaggio del serbo, che percepisce 12 milioni netti all’anno.

Vlahovic non è mai stato messo ufficialmente sul mercato dai bianconeri, che hanno continuato a schierarlo regolarmente in campo (più spesso da subentrato): l’attaccante ha già segnato il suo primo gol in questa Serie A alla prima giornata contro il Parma.



