Mercato Serie B: la Juve Stabia ci prova per Luca Moro. Sampdoria in cerca di una punta

Il calciomercato entra nel vivo e in Serie B diversi club sono a caccia di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Tra le società più attive ci sono Juve Stabia e Sampdoria.

Le “vespe” hanno messo nel mirino Luca Moro, centravanti del Sassuolo con un passato al Catania. Nonostante nell’ultima stagione abbia collezionato solo undici presenze da titolare, è riuscito a realizzare 7 gol. Quest’anno, però, lo spazio a disposizione potrebbe ridursi ulteriormente e la Juve Stabia sta valutando di presentare un’offerta già nelle prossime ore. A riportarlo è TMW.

Anche la Sampdoria è alla ricerca di un rinforzo in attacco, complice la difficoltà a concretizzare le occasioni da gol evidenziata nell’ultima sfida con il Modena. In orbita blucerchiata è spuntato il nome di Belotti, mentre un’altra pista porta a Gabrielloni, in uscita dal Como.





