Joronen: “Un orgoglio vestire questa maglia. Tifosi del Palermo emozionanti”

Prime parole da rosanero per Jesse Joronen. Il nuovo estremo difensore del Palermo si è presentato in conferenza stampa, raccontando le sue prime emozioni da giocatore rosanero. Il portiere finlandese ha parlato anche del rapporto con Pippo Inzaghi, già avuto come allenatore ai tempi del Brescia.

Joronen ha poi ricostruito la nascita e gli sviluppi della trattativa, svelando un aneddoto curioso risalente a circa una settimana e mezzo fa, quando si trovava ancora in Finlandia.

Parlando della recente esperienza a Venezia, conclusa con la promozione in Serie A, ha sottolineato come il suo approccio resti sempre lo stesso: pensare una partita alla volta.





Sulla concorrenza per il posto da titolare ha dichiarato che ognuno dà il massimo. Infine, parole molto positive per l’ambiente rosanero: è stato emozionato nel vedere lo stadio pieno in occasione della prima gara di campionato contro la Reggiana.

ORE 14.15 – “Io sono diventato abbastanza esperto per la Serie B. Cerco di vivere il presente e lavorare ogni giorno per essere pronto per la prossima gara”.

ORE 14.16 – “Io e Inzaghi abbiamo lavorato insieme a Brescia: abbiamo un bel rapporto, lui è molto forte. Mi sento fortunato perché non devo affrontare Brunori: è un giocatore di grandissimo livello. Abbiamo un gruppo molto forte”.

ORE 14.17 – “Ci sono stati contatti con il mio procuratore in estate. Una settimana e mezzo fa sono andato a correre in Finlandia e ho visto due aquile, poi mi ha chiamato il mio procuratore dicendomi “dobbiamo andare a Palermo”. Ho fatto una chiamata con il mister della Nazionale e ho chiesto di lasciarmi fuori dalle convocazioni perché ho saltato tutto il ritiro”.

ORE 14.18 – “Penso una partita alla volta, l’ho fatto anche l’anno della promozione a Palermo e continuerò a fare così”.

ORE 14,19 – “Contro la Reggiana è stato emozionante vedere tutti quei tifosi. Ci danno tutta l’energia necessaria: è un orgoglio vestire questa maglia. Bisogna stare sul pezzo ed tenere un livello alto d’allenamento. Queste sono le chiavi per una buona stagione”.

