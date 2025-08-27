Messina, Giuseppe Romano è il nuovo allenatore. “Salviamo il salvabile”

L’ACR Messina ha ufficializzato l’affidamento della panchina a Giuseppe Romano, figura simbolo della formazione giallorossa ai tempi in cui vestiva la maglia da giocatore. Una scelta che richiama la storia del club. Romano, già idolo della tifoseria, raccoglie ora una sfida difficile in un momento complesso per la società.

Il nuovo tecnico ha mostrato subito gioia per l’incarico, ricordando i suoi anni da calciatore con il Messina: “Ho tanto entusiasmo, racchiudo quei momenti bellissimi vissuti qui e spero di poter salvare la categoria per poi progettare il futuro”. L’obiettivo dichiarato è chiaro: mantenere la Serie D, nonostante la pesante penalizzazione.

Penalizzazione e ricostruzione della squadra

Romano ha infatti sottolineato le difficoltà legate ai 14 punti di penalizzazione con cui il Messina parte in campionato: “Non è una situazione facile, ma dobbiamo salvare il salvabile. Serviranno serietà e intensità nel lavoro quotidiano”. L’allenatore intende costruire una squadra competitiva, capace di affrontare con coraggio un torneo lungo e impegnativo.





Fondamentale, secondo Romano, sarà la scelta degli uomini prima ancora che dei giocatori: “Vogliamo calciatori che conoscano la storia del Messina e il significato di indossare questa maglia”. L’appello finale è rivolto ai tifosi: sostegno e passione saranno indispensabili per superare le difficoltà e rilanciare il club.

Martello nuovo direttore sportivo

Parallelamente, la società ha annunciato anche la nomina di Giovanni Martello come nuovo direttore sportivo. Una decisione che completa il quadro tecnico e dirigenziale in vista della nuova stagione. Con Romano in panchina e Martello al timone dell’area sportiva, il Messina prova a ripartire.

