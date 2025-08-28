Serie A, colpo Cremonese: vicinissimo Vardy. Il Verona tratta Baldanzi, Cutrone al Parma

Ultimi giorni incandescenti di calciomercato in Serie A, e non sono soltanto le “big” a muoversi. Anche diversi club di seconda fascia stanno accelerando per completare la rosa con gli ultimi rinforzi.

Tra le più attive c’è la Cremonese, pronta a piazzare un colpo a sorpresa di caratura internazionale: Jamie Vardy. L’attaccante inglese, simbolo della storica impresa del Leicester campione di Premier League nel 2016 con Ranieri, è ormai a un passo dal vestire la maglia grigiorossa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha dato il suo via libera alla trattativa: restano soltanto da definire gli ultimi dettagli contrattuali.

Si muove con decisione anche il Verona, che dopo aver chiuso l’operazione per Gift Orban dall’Hoffenheim, ha messo gli occhi su Tommaso Baldanzi. Il trequartista della Roma gradisce la destinazione, ma per arrivare alla fumata bianca serve ancora l’intesa tra i due club.





Colpo in entrata pure per il Parma, che a breve ufficializzerà l’arrivo di Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan lascia il Como e si trasferisce in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

