Sorteggio Champions League, dove vederlo in tv e streaming: canale, orario, regolamento
Inizia la Champions League. Il sorteggio della fase a girone unico avviene oggi, giovedì 28 agosto, alle ore 18, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Ma dove seguire la cerimonia in diretta tv e streaming?
SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025/26, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Sarà possibile guardare il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24, canale 200, e Sky Sport Uno, canale 201. Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro: la cerimonia sarà trasmessa su TV8. In streaming, invece, si potrà seguire su SkyGo, NOW e Prime Video. Un’alternativa è rappresentata dal canale YouTube e dal sito ufficiale UEFA, che trasmetteranno in diretta gratis e in chiaro l’evento in tv e streaming.
SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025/26, IL REGOLAMENTO
Le 36 squadre del “maxi girone” verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche, poi per ogni squadra estratta manualmente un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.
|FASCIA 1
|FASCIA 2
|FASCIA 3
|FASCIA 4
|PSG
|Arsenal
|Totthenam
|Copenaghen
|Real Madrid
|Bayer Leverkusen
|PSV Eindhoven
|Monaco
|Manchester City
|Atletico Madrid
|Ajax
|Galatasaray
|Bayern Monaco
|Benfica
|NAPOLI
|Union Saint Gilloise
|Liverpool
|ATALANTA
|Sporting Lisbona
|Qarabag
|INTER
|Villareal
|Olympiakos
|Athletic Bilbao
|Chelsea
|JUVENTUS
|Slavia Praga
|Newcastle
|Borussia Dortmund
|Eintracht Francoforte
|Bodo/Glimt
|Pafos
|Barcellona
|Club Brugge
|Marsiglia
|Kairat Almaty
CHAMPIONS LEAGUE 2025/26, IL CALENDARIO
Girone unico: Giornata 1: 16-18 settembre 2025; Giornata 2: 30 settembre – 1 ottobre 2025; Giornata 3: 21-22 ottobre 2025; Giornata 4: 4-5 novembre 2025; Giornata 5: 25-26 novembre 2025; Giornata 6: 9-10 dicembre 2025; Giornata 7: 20-21 gennaio 2026; Giornata 8: 28 gennaio 2026.
Turni di spareggio a eliminazione diretta per gli ottavi di finale: 17-18 e 24-25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10-11 e 17-18 marzo 2026
Quarti di finale: 7-8 e 14-15 aprile 2026
Semifinali: 28-29 aprile e 5-6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria)