Sorteggio Champions League, dove vederlo in tv e streaming: canale, orario, regolamento

Inizia la Champions League. Il sorteggio della fase a girone unico avviene oggi, giovedì 28 agosto, alle ore 18, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Ma dove seguire la cerimonia in diretta tv e streaming?

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025/26, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Sarà possibile guardare il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24, canale 200, e Sky Sport Uno, canale 201. Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro: la cerimonia sarà trasmessa su TV8. In streaming, invece, si potrà seguire su SkyGo, NOW e Prime Video. Un’alternativa è rappresentata dal canale YouTube e dal sito ufficiale UEFA, che trasmetteranno in diretta gratis e in chiaro l’evento in tv e streaming.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025/26, IL REGOLAMENTO

Le 36 squadre del “maxi girone” verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche, poi per ogni squadra estratta manualmente un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.





FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 PSG Arsenal Totthenam Copenaghen Real Madrid Bayer Leverkusen PSV Eindhoven Monaco Manchester City Atletico Madrid Ajax Galatasaray Bayern Monaco Benfica NAPOLI Union Saint Gilloise Liverpool ATALANTA Sporting Lisbona Qarabag INTER Villareal Olympiakos Athletic Bilbao Chelsea JUVENTUS Slavia Praga Newcastle Borussia Dortmund Eintracht Francoforte Bodo/Glimt Pafos Barcellona Club Brugge Marsiglia Kairat Almaty

CHAMPIONS LEAGUE 2025/26, IL CALENDARIO

Girone unico: Giornata 1: 16-18 settembre 2025; Giornata 2: 30 settembre – 1 ottobre 2025; Giornata 3: 21-22 ottobre 2025; Giornata 4: 4-5 novembre 2025; Giornata 5: 25-26 novembre 2025; Giornata 6: 9-10 dicembre 2025; Giornata 7: 20-21 gennaio 2026; Giornata 8: 28 gennaio 2026.

Turni di spareggio a eliminazione diretta per gli ottavi di finale: 17-18 e 24-25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10-11 e 17-18 marzo 2026

Quarti di finale: 7-8 e 14-15 aprile 2026

Semifinali: 28-29 aprile e 5-6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria)