Catania, Toscano: “Per me è facile gestire l’entusiasmo. Abbiamo un’identità precisa”

Parla Mimmo Toscano. L’allenatore del Catania è intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della trasferta sul campo della Cavese – in programma sabato 30 agosto alle ore 18.00 – soffermandosi sull’entusiasmo nato dopo la netta vittoria contro il Foggia nella prima giornata.

“Per me è semplice gestire l’entusiasmo, perché resto concentrato sull’obiettivo di far rendere al meglio la squadra attraverso il lavoro. L’entusiasmo è un aspetto positivo: ci si allena con ancora più convinzione”, ha spiegato.

Poi uno sguardo agli avversari: “Contro la Cavese sarà una gara difficile e noi dobbiamo pensare esclusivamente a questa sfida. Le valutazioni vanno fatte di volta in volta: quello di Cava è sempre stato un campo ostico. La squadra ha un’identità precisa, anche sotto il profilo caratteriale, e l’abbiamo studiata nei minimi dettagli”.





