Palermo e Verre, braccio di ferro: il centrocampista rifiuta Pescara ed Entella

Non sta finendo nel migliore dei modi il rapporto tra il Palermo e Valerio Verre: il centrocampista, finito ai margini del progetto tecnico sin dall’inizio del pre stagione (non ha partecipato al ritiro), non ha ancora trovato una sistemazione lontana dalla Sicilia, nonostante ci siano stati diversi approcci da club pari categoria.

Verre ha infatti rifiutato le offerte di Pescara e Virtus Entella, cosa che ha infastidito il club rosanero, che negli ultimi giorni spingeva per la cessione. Al centrocampista, ormai ai margini, sarebbe stato anche negato l’accesso al centro sportivo di Torretta per consentirgli l’allenamento.

Si tratta in ogni caso di una questione che si risolverà entro la settimana: come spesso accade in questi casi il giocatore e il suo entourage cercando di ottenere il massimo possibile dalla cessione approfittando del fatto che il Palermo ha interesse alla cessione: una soluzione comunque si troverà certamente nelle prossime ore, prima della fine del calciomercato: è certo che Verre non indosserà più la maglia rosanero e se è vero che il Palermo ha necessità di alleggerire il monte stipendi dall’altro il giocatore non avrebbe vantaggio a restare fermo a lungo.





Il classico braccio di ferro che rientra nelle logiche del calciomercato.

