Palermo e Verre, braccio di ferro: il centrocampista rifiuta Pescara ed Entella
Non sta finendo nel migliore dei modi il rapporto tra il Palermo e Valerio Verre: il centrocampista, finito ai margini del progetto tecnico sin dall’inizio del pre stagione (non ha partecipato al ritiro), non ha ancora trovato una sistemazione lontana dalla Sicilia, nonostante ci siano stati diversi approcci da club pari categoria.
Verre ha infatti rifiutato le offerte di Pescara e Virtus Entella, cosa che ha infastidito il club rosanero, che negli ultimi giorni spingeva per la cessione. Al centrocampista, ormai ai margini, sarebbe stato anche negato l’accesso al centro sportivo di Torretta per consentirgli l’allenamento.
Si tratta in ogni caso di una questione che si risolverà entro la settimana: come spesso accade in questi casi il giocatore e il suo entourage cercando di ottenere il massimo possibile dalla cessione approfittando del fatto che il Palermo ha interesse alla cessione: una soluzione comunque si troverà certamente nelle prossime ore, prima della fine del calciomercato: è certo che Verre non indosserà più la maglia rosanero e se è vero che il Palermo ha necessità di alleggerire il monte stipendi dall’altro il giocatore non avrebbe vantaggio a restare fermo a lungo.
Il classico braccio di ferro che rientra nelle logiche del calciomercato.
3 thoughts on “Palermo e Verre, braccio di ferro: il centrocampista rifiuta Pescara ed Entella”
un giocatore dalle enormi potenzialità che non ha mai spiccato il vero volo. carattere?
Ma a questo punto, visto che abbiamo due slot liberi per gli over 23, perché non reintegrarlo nella rosa anziché trovare la squadra che gli piace per dovere pure pagare mezzo ingaggio a beneficio di altri? E’ un giocatore che quando sta bene rimane, pur con dei limiti atletici, è tra i più tecnici della serie B e ha esperienza. Magari indovina una decina di partite, ma sa essere decisivo. La stessa cosa mi verrebbe da dire per quel pippone di Nikkolau. Visto che siamo rimasti molto corti in difesa e paghiamo mezzo ingaggio al Bari, non potevamo tenerlo come riserva ai titolari?. Magari anche lui sarebbe rinato dopo la dipartita di Dionis-canzi
Secondo me il problema di questo giocatore è la condizione fisica, non corre abbastanza per la B.