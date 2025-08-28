Palermo – Frosinone, si punta al sold-out: il dato aggiornato

Palermo – Frosinone verso il tutto esaurito? Il club rosanero ha pubblicato un nuovo aggiornamento sui titoli emessi per quanto riguarda il match della seconda giornata di campionato. A circa due giorni dal fischio d’inizio si sono già raggiunti 28.453 tra abbonati e biglietti (quest’ultimi circa 12 mila).

I posti disponibili in Curva Nord sono praticamente esauriti e lo stesso capiterà per i restanti settori. Il settore ospiti rimarrà invece vacante per via della decisione della Prefettura di Palermo di vietare la trasferta ai tifosi residenti in provincia di Frosinone.

Contro la Reggiana, alla prima di campionato, il dato spettatori è ammontato a 30.868. Il record da quando il Palermo è in Serie B è invece risalente al 17 febbraio 2024, quando contro il Como i titoli emessi sono stati 31.211. Se si includono i playoff invece, in B il Palermo ha raggiunto 32.752 biglietti venduti contro il Venezia e 32.730 contro la Sampdoria (stagione 2023/24).





