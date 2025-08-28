​​

Champions League: ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

È nata la Champions League 2025/26: il sorteggio della fase a girone unico è avvenuto presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Ecco le otto  avversarie delle italiane.

Le avversarie del Napoli

Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting, Psv, Qarabag, Copenhagen

Le avversarie dell’Inter

Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union Saint Gilloise


Le avversarie dell’Atalanta

Chelsea, Psg, Club Brugge, Eintracht, Slavia Praha, Marsiglia, Athletic Club, Union Saint Gilloise

Le avversarie della Juventus

Real Madrid, Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco

