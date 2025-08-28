Champions League: ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus
È nata la Champions League 2025/26: il sorteggio della fase a girone unico è avvenuto presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Ecco le otto avversarie delle italiane.
Le avversarie del Napoli
Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting, Psv, Qarabag, Copenhagen
Le avversarie dell’Inter
Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union Saint Gilloise
Le avversarie dell’Atalanta
Chelsea, Psg, Club Brugge, Eintracht, Slavia Praha, Marsiglia, Athletic Club, Union Saint Gilloise
Le avversarie della Juventus
Real Madrid, Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco