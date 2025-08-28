Palermo, rinforzo in arrivo per la fascia sinistra: preso Samuel Giovane

Il Palermo piazza un altro colpo: i rosanero hanno ultimato la trattativa per portare in Sicilia Samuel Giovane, duttile esterno sinistro di proprietà dell’Atalanta.

Giovane è un calciatore classe 2003 che stava per iniziare la stagione con l’Atalanta U23: in carriera ha giocato per Ascoli e Carrarese, dove ha collezionato 86 presenze in Serie B.

Per il Palermo si tratta di un rinforzo numericamente necessario viste la cessione di Lund e quella imminente di Di Francesco: con l’innesto di Veroli e quello ormai in dirittura di Giovane, i rosa hanno delle alternative valide sia per il ruolo di braccetto sinistro sia per quello di esterno. I titolari in quel ruolo sono Ceccaroni e Augello.





Giovane non andrà a riempire una casella nella lista da presentare alla Lega B: essendo un 2003 è infatti ancora un under, il Palermo ha dunque ancora spazio per dei colpi dell’ultimo minuto.

