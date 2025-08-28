Fiorentina, raggiunta la qualificazione in Conference League: battuto il Polissya

La Fiorentina si qualifica alla Conference League 2025/26: i viola hanno eliminato il Polissya (club ucraino) al termine di un doppio confronto non semplice quanto previsto.

Sebbene l’andata fosse finita 0 – 3 per la Fiorentina, il ritorno poteva riservare delle brutte sorprese: dopo 14′ gli uomini di Pioli erano sotto 0 – 2 per le reti di Nazarenko e Andriyevski. Dopo più di un’ora di preoccupazione con la figuraccia vicina, i viola hanno addirittura ribaltato l’incontro con tre reti nell’ultimo quarto d’ora siglate da Dodo, Ranieri e Dzeko.

La Fiorentina conoscerà i suoi avversari durante il sorteggio che si terrà venerdì 29 agosto: come per Europa League e Champions League, la Conference prevede un girone unico a 36 squadre dove tutte giocheranno otto partite prima della fase finale.



