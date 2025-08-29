Palermo, anche Bardi ko: starà fuori a lungo. La società tornerà sul mercato

Emergenza portieri per il Palermo. Nel corso dell’allenamento di oggi, venerdì 29 agosto, si è fatto male Francesco Bardi e l’infortunio è piuttosto serio, si tratterebbe di una lesione alla pianta del piede rimediata durante un rinvio in allenamento. I tempi di recupero saranno meglio compresi dopo gli approfondimenti clinici, ma il giocatore starà fuori almeno due mesi.

Contro il Frosinone dunque parerà Joronen, accelerando i tempi previsti. Nei piani della società il finlandese avrebbe probabilmente ripreso la maglia da titolare dopo la sosta di campionato (a Bolzano), ma essendo comunque perfettamente in forma Inzaghi lo lancerà subito nella mischia.

La società però sarà costretta a tornare sul mercato per tamponare l’emergenza: l’idea più verosimile è quella che verrà cercato un portiere per la panchina, in attesa del recupero degli altri due portieri infortunati, Bardi e Gomis.





Bardi è infatti la seconda ‘vittima’ dell’inizio di stagione. Il titolare del ruolo, Gomis, si era fatto male durante l’amichevole con il Manchester City del 9 agosto, rimediando una frattura composta del radio che lo ha costretto a stare fuori.

Il senegalese in realtà ha continuato ad allenarsi – compatibilmente con l’infortunio al braccio – e tra un paio di settimane dovrebbe togliere la benda gessata. Ma questo punto tra lui e Bardi dovrebbe essere proprio Gomis il primo a recuperare. Una situazione impensabile appena un mese fa, di cui il Palermo avrebbe volentieri fatto a meno.

