Palermo – Frosinone, i convocati di Alvini: tante assenze in difesa

Massimiliano Alvini ha convocato 22 giocatori per la trasferta di Palermo. L’allenatore dovrà fare a meno di diversi difensori per la difficile partita contro i rosanero, in programma sabato 30 agosto alle 21.

Senza contare gli infortuni di lungo corso Scherri, Gori e Corrado, saranno assenti Calvani (squalifica) e Monterisi, quest’ultimo ormai in partenza. Out anche Biraschi, sempre per infortunio. Mancheranno quindi alternative in difesa. Abbondanza negli altri reparti.

La lista dei convocati

Portieri:

Lolic, Minicangeli, Palmisani

Difensori:

Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:

Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias

Attaccanti:

Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli





