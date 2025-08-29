Palermo – Frosinone, i convocati di Alvini: tante assenze in difesa
Massimiliano Alvini ha convocato 22 giocatori per la trasferta di Palermo. L’allenatore dovrà fare a meno di diversi difensori per la difficile partita contro i rosanero, in programma sabato 30 agosto alle 21.
Senza contare gli infortuni di lungo corso Scherri, Gori e Corrado, saranno assenti Calvani (squalifica) e Monterisi, quest’ultimo ormai in partenza. Out anche Biraschi, sempre per infortunio. Mancheranno quindi alternative in difesa. Abbondanza negli altri reparti.
La lista dei convocati
Portieri:
Lolic, Minicangeli, Palmisani
Difensori:
Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
