Di Francesco al Catanzaro, Aquilani: “Giocatore importante, l’ho richiesto io”

Federico Di Francesco si può considerare un nuovo giocatore del Catanzaro. Manca solo l’ufficialità, ma l’allenatore dei calabresi, Alberto Aquilani, ha già parlato dell’esterno in uscita dal Palermo con toni entusiastici.

“È un giocatore importante che ho espressamente richiesto perché ha tecnica e personalità. Possiede la giusta esperienza da mettere al servizio della squadra e dei più giovani per aiutarli a crescere. È un innesto che soddisfa le mie aspettative“, afferma.

Di Francesco saluta Palermo dopo due stagioni con più ombre che luci. L’esterno ha collezionato 66 presenze in rosanero, condite da 6 gol. Di Francesco firma un contratto triennale col Catanzaro, un’occasione troppo ghiotta da rifiutare visto che era in scadenza nel 2026 con il Palermo.





LEGGI ANCHE

PALERMO, MAGNANI ALLA REGGIANA / UFFICIALE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI