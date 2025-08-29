Palermo, Calabresi al posto di Magnani? Gilardino: “Tutti gli allenatori lo vorrebbero avere”

Il Palermo si muove sul mercato per individuare l’alternativa a Magnani, passato in prestito alla Reggiana. La dirigenza rosanero non vuole lasciare nulla di intentato e, pur ritenendo la retroguardia già ben strutturata, sta valutando un ultimo intervento per completare il pacchetto difensivo.

Il direttore sportivo Osti è al lavoro per individuare un profilo esperto che possa garantire affidabilità. La lista degli over si è ‘alleggerita’ dopo la cessione di Magnani e quella imminente Di Francesco, diretto al Catanzaro. Tra i nomi seguiti figura Arturo Calabresi, difensore classe 1996 di proprietà del Pisa.

L’identikit di Arturo Calabresi

Calabresi è un centrale difensivo duttile, capace di agire sia da braccetto sul centrodestra che da esterno a tutta fascia. Nella passata stagione è stato allenato da Inzaghi, che lo ha inserito con continuità nelle rotazioni difensive. Pur non essendo un titolare fisso, ha collezionato 28 presenze complessive, dieci delle quali dal primo minuto.





Il vero ostacolo è rappresentato dalla volontà del Pisa, che considera Calabresi un elemento prezioso per l’equilibrio della rosa. In questo avvio di stagione il difensore ha giocato titolare in Coppa Italia contro il Cesena, gara terminata con la sua espulsione, e ha poi collezionato 12 minuti da subentrato nella prima di campionato contro l’Atalanta. Le interlocuzioni tra le parti sono in corso.

Le parole di Gilardino

Sul futuro di Calabresi si è espresso anche l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, che nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma ha commentato le indiscrezioni: “Non so nulla. Lo vedo allenarsi ogni giorno e posso dire che è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere“.

Parole che lasciano intendere la volontà del tecnico di trattenere il difensore, ma il Palermo resta vigile e non esclude di affondare il colpo qualora si aprisse uno spiraglio.

