Palermo, Magnani si trasferisce in prestito alla Reggiana / UFFICIALE

Ora è ufficiale: Magnani è un nuovo giocatore della Reggiana. Il difensore si trasferisce in prestito secco.

Magnani è originario di Correggio, a soli 21 chilometri da Reggio Emilia. Il giocatore ha espresso la volontà di restare vicino alla famiglia a causa di problemi personali che non gli hanno consentito di allenarsi regolarmente con il gruppo una volta rientrato a Palermo. La società rosanero ha compreso la situazione e si è subito attivata per trovare una soluzione.

Magnani si trasferisce in prestito secco fino a giugno, per poi rientrare a Palermo, visto che il suo contratto con il club rosanero scade nel 2028. Ora il club potrebbe tornare sul mercato per cercare un sostituto del difensore.





La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’AC Reggiana il calciatore Giangiacomo Magnani.

Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo.

A Giangiacomo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

