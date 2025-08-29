Valente può tornare in Sicilia: Siracusa in pressing

Il Siracusa, neopromosso tra i professionisti, si prepara a un campionato di Serie C che si annuncia ricco di insidie. La dirigenza azzurra non vuole farsi trovare impreparata e sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa. Tra questi, spicca il nome di Nicola Valente, esterno offensivo classe 1991 in uscita dal Padova.

Valente è un volto ben conosciuto in Sicilia: arrivato al Palermo nel 2020, ha indossato la maglia rosanero per quattro stagioni, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Nel 2024 il trasferimento al Padova, esperienza che però sembra giunta al capolinea.

Un ritorno alle origini

Per l’ala sarebbe un vero e proprio ritorno alle origini. Valente ha infatti già vestito la maglia del Siracusa nella stagione 2016/17, lasciando un ricordo positivo con 6 gol e 8 assist, numeri che contribuirono a rendere memorabile quella annata. La piazza aretusea lo conosce bene e l’entusiasmo dei tifosi potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo per l’esterno.





Il club, dal canto suo, valuta con attenzione la possibilità di riportarlo in azzurro. L’esperienza e la qualità del giocatore sarebbero un rinforzo importante per una squadra chiamata a consolidarsi nella nuova categoria.

Trattativa in dirittura d’arrivo

Valente è pronto a lasciare Padova. Dopo una notte di riflessione, il calciatore sembra orientato ad accettare la proposta del Siracusa. Le parti sono in contatto costante e l’intesa appare ormai vicina.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Siracusa metterebbe a segno un colpo dal forte valore simbolico, riportando in Sicilia un protagonista del calcio isolano che potrebbe dare continuità a una storia già scritta, ma ancora tutta da arricchire.

