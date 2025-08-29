Matteassi: “Il Palermo si giocherà la promozione insieme ad altre tre squadre”

Luca Matteassi, ex d.s. tra le altre di Modena, Pescara e Vicenza, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le squadre favorite alla promozione.

“Empoli, Venezia e Monza, insieme al Palermo, sono le mie favorite. Sulla carta hanno qualcosa in più delle altre e credo che saranno loro a contendersi la promozione. Poi ci sarà sempre la sorpresa…”, afferma.

“La sorpresa potrebbe essere il Frosinone di Max Alvini, ottimo allenatore – continua – . Sono curioso di seguire i ciociari durante il campionato perché hanno allestito una buona squadra. E poi la società è molto seria e importante. Ci sono tutti i presupposti per fare bene”.





Su Reggiana – Palermo, dice: “La Serie B è il campionato più difficile e particolare in assoluto, nel quale si può vincere e perdere con chiunque. Comunque alla fine il Palermo è riuscito a vincere. Sono convinto, ribadisco, che i rosanero quest’anno lotteranno per la promozione“.

