Di Mariano: “Il Palermo spende molto, ma in B non sempre vince chi investe di più”

Francesco Di Mariano, ex esterno del Palermo e oggi in forza al Modena, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta di Modena in cui ha ripercorso le tappe del suo arrivo in gialloblu. Il calciatore ha spiegato come il trasferimento sia maturato dopo la decisione del club rosanero di estrometterlo dal progetto tecnico.

“Sono grato di aver potuto indossare la maglia della squadra della mia città, è stata un’esperienza formativa sotto ogni aspetto – afferma – . Quando non rientravo più nei loro piani, tra le varie opzioni non ho avuto dubbi a scegliere Modena: una società solida, ambiziosa e con una rosa ben costruita, che unisce giovani di prospettiva ed elementi di esperienza”.

“A Palermo le pressioni derivano dalla storia del club e dagli investimenti della proprietà, che da anni spende molto. Ma in Serie B non sempre vince chi investe di più: l’ho vissuto a Venezia e a Lecce, dove siamo riusciti a centrare la promozione senza essere i favoriti”, continua Di Mariano.





