Serie C Girone C, 2a giornata: Catania a caccia del bis
Il Catania va del bis dopo il successo contro il Foggia. La squadra di Toscano, in questa 2a giornata del Girone C di Serie C, gioca sul campo della Cavese. Il Trapani ospita il Latina, mentre il Siracusa debutta in casa contro il Monopoli.
LE PARTITE
Venerdì 29 agosto
Atalanta U23 – Casarano: ore 21
Sabato 30 agosto
Cavese – Catania: ore 18
Foggia – Sorrento: ore 21
Potenza – Audace Cerignola: ore 21
Trapani – Latina: ore 21
Domenica 31 agosto
Altamura – Crotone: ore 18
Picerno – Giugliano: ore 18
Benevento – Casertana: ore 21
Cosenza – Salernitana: ore 21
Siracusa – Monopoli: ore 21