Serie C Girone C, 2a giornata: Catania a caccia del bis

Redazione 29/08/2025 11:18

Il Catania va del bis dopo il successo contro il Foggia. La squadra di Toscano, in questa 2a giornata del Girone C di Serie C, gioca sul campo della Cavese. Il Trapani ospita il Latina, mentre il Siracusa debutta in casa contro il Monopoli.

LE PARTITE

Venerdì 29 agosto 

Atalanta U23 – Casarano: ore 21


Sabato 30 agosto 

Cavese – Catania: ore 18

Foggia – Sorrento: ore 21

Potenza – Audace Cerignola: ore 21

Trapani – Latina: ore 21

Domenica 31 agosto

Altamura – Crotone: ore 18

Picerno – Giugliano: ore 18

Benevento – Casertana: ore 21

Cosenza – Salernitana: ore 21

Siracusa – Monopoli: ore 21

