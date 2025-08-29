Serie B, 2a giornata: Reggiana – Empoli apre il turno
La 2a giornata di Serie B si apre con la sfida tra la Reggiana e l’Empoli. Sabato spazio ad altre due favorite, Venezia e Palermo, che giocano rispettivamente contro Juve Stabia e Frosinone. Domenica c’è Bari – Monza, big match del turno.
LE PARTITE
Venerdì 29 agosto
Reggiana – Empoli: ore 20.30
Sabato 30 agosto
Juve Stabia – Venezia: ore 19
Mantova – Pescara: ore 19
Cesena – Entella: ore 21
Palermo – Frosinone: ore 21
Spazia – Catanzaro: ore 21
Domenica 31 agosto
Carrarese – Padova: ore 19
Südtirol – Sampdoria: ore 19
Bari – Monza: ore 21
Modena – Avellino: ore 21
LA CLASSIFICA
3 Cesena, Empoli, Frosinone, Modena, Carrarese, Venezia, Palermo, Monza
1 Juve Stabia, Südtirol, Catanzaro, Entella
0 Bari, Reggiana, Mantova, Padova, Pescara, Avellino, Spezia, Sampdoria