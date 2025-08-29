Serie A, 2a giornata: si parte con Cremonese – Sassuolo
La 2a giornata di Serie A si apre con la sfida tra neopromosse, Cremonese – Sassuolo. Il Milan gioca sul campo del Lecce, mentre sabato il Napoli riceve il Cagliari e la Roma sfida il Pisa. Domenica spazio a Juventus e Inter.
LE PARTITE
Venerdì 29 agosto
Cremonese – Sassuolo: ore 18.30
Lecce – Milan: ore 20.45
Sabato 30 agosto
Bologna – Como: ore 18.30
Parma – Atalanta: ore 18.30
Napoli – Cagliari: ore 20.45
Pisa – Roma: ore 20.45
Domenica 31 agosto
Genoa – Juventus: ore 18.30
Torino – Fiorentina: ore 18.30
Inter – Udinese: ore 20.45
Lazio – Verona: ore 20.45