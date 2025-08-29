​​

Serie A, 2a giornata: si parte con Cremonese – Sassuolo

Redazione 29/08/2025 11:05

La 2a giornata di Serie A si apre con la sfida tra neopromosse, Cremonese – Sassuolo. Il Milan gioca sul campo del Lecce, mentre sabato il Napoli riceve il Cagliari e la Roma sfida il Pisa. Domenica spazio a Juventus e Inter.

LE PARTITE

Venerdì 29 agosto 

Cremonese – Sassuolo: ore 18.30


Lecce – Milan: ore 20.45

Sabato 30 agosto 

Bologna – Como: ore 18.30

Parma – Atalanta: ore 18.30

Napoli – Cagliari: ore 20.45

Pisa – Roma: ore 20.45

Domenica 31 agosto 

Genoa – Juventus: ore 18.30

Torino – Fiorentina: ore 18.30

Inter – Udinese: ore 20.45

Lazio – Verona: ore 20.45

