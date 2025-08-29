“Calciomercato LIVE” torna oggi alle 19.45 sul sito e su Facebook

Nuovo appuntamento con “Calciomercato LIVE”, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra insieme a Roberto Parisi. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 agosto. L’orario d’inizio sarà alle 19.45.

La diretta torna nella consueta cornice della pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo, in via dei Quartieri. Al centro della puntata ci sarà la seconda giornata di campionato, con il Palermo pronto ad affrontare il Frosinone in un “Barbera” che si preannuncia ancora una volta gremito. Ampio spazio sarà riservato anche al calciomercato, con tutte le ultime novità e indiscrezioni.

Confermato lo stile leggero e scanzonato del format, arricchito come sempre dalla partecipazione dei tifosi: potrete infatti intervenire in diretta con i vostri commenti – meglio se ironici – e le vostre domande su tutto ciò che riguarda il mondo rosanero.





L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà disponibile anche sul sito, attraverso l’articolo dedicato che verrà pubblicato in apertura. Non mancheranno gli approfondimenti tattici, curiosità e qualche sorpresa, nel segno della tradizione del programma.

👉 Vi aspettiamo alle 19.45, in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews, per vivere insieme un’altra serata a tinte rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI