Fenerbahce, esonerato Mourinho: fatale la sconfitta col Benfica in Champions League

Jose Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. Lo Special One è stato esonerato in seguito all’ultimo risultato negativo ottenuto in Champions League.

Una decisione arrivata quasi a sorpresa, attraverso un comunicato del club, dopo l’eliminazione ai play off contro il Benfica: i portoghesi, dopo lo 0-0 dell’andata, vincono 1-0 al ritorno.

Il comunicato

“Il Fenerbahçe Spor Kulübü comunica che la collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra di Calcio Professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine. Ringraziamo il sig. Mourinho per l’impegno e i contributi offerti alla nostra squadra fino ad oggi, e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura”.



