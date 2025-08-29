Palermo – Frosinone, pronto uno striscione per gli operai morti nel 1989

Una tragedia mai dimenticata. Trentasei anni fa, il 30 agosto 1989, gli operai Antonino Cusimano, Serafino Tusa, Giovanni Carollo, Giuseppe Rosone e Gaetano Palmeri persero la vita durante i lavori di ampliamento dello stadio in vista dei Mondiali di calcio Italia ’90.

Lo riporta il Giornale di Sicilia. In occasione della partita Palermo-Frosinone di domani, all’interno del Barbera sarà, quindi, esposto lo striscione #bastamortisullavoro.

“Per noi rappresenta sempre un momento di riflessione e di impegno – dichiara il segretario generale Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo – che, partendo dal ricordo doloroso e dalla memoria di quei cinque lavoratori deceduti, richiama a una questione drammatica e di estrema attualità”



