Palermo – Frosinone, superate le 30 mila presenze al “Barbera”: il dato aggiornato

Sono già 30.474 gli spettatori attesi al “Barbera”, a poco più di 24 ore dal match contro il Frosinone. Una cifra che si appresta a superare le presenze registrate nella gara d’esordio con la Reggiana, quando sugli spalti erano in 30.868.

Nel mirino c’è adesso un nuovo record: i 32.752 biglietti staccati per la sfida playoff contro il Venezia nel 2024. In gare di campionato, invece, il primato appartiene al match con il Como del 17 febbraio 2024, quando furono emessi 31.211 titoli.

L’entusiasmo è alle stelle: la curva nord è già sold out da ieri, e anche curva sud e gradinata stanno andando rapidamente verso l’esaurito. Resterà invece chiuso il settore ospiti, come disposto dalla prefettura di Palermo, che ha classificato la partita con il Frosinone come a rischio.





