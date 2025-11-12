Palermo, Joronen salta il ritiro con la Finlandia per infortunio ​​

Non c’è pace per i portieri del Palermo. Secondo quanto riportato dalla Finlandia, Jesse Joronen si sarebbe fermato per un infortunio non specificato.

La notizia è stata riportata dalla Federazione stessa e Joronen non è più nella lista dei convocati per il ritiro di novembre. Sarebbe una tegola per il Palermo se non fossero tornati disponibili Bardi e Gomis, precedentemente fermi anche loro per guai fisici.

La nota

“Il portiere Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio. Il difensore Matti Peltola si è unito alla squadra per completare il gruppo”, si legge.





