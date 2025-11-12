Palermo, Joronen salta il ritiro con la Finlandia per infortunio
Non c’è pace per i portieri del Palermo. Secondo quanto riportato dalla Finlandia, Jesse Joronen si sarebbe fermato per un infortunio non specificato.
La notizia è stata riportata dalla Federazione stessa e Joronen non è più nella lista dei convocati per il ritiro di novembre. Sarebbe una tegola per il Palermo se non fossero tornati disponibili Bardi e Gomis, precedentemente fermi anche loro per guai fisici.
La nota
“Il portiere Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio. Il difensore Matti Peltola si è unito alla squadra per completare il gruppo”, si legge.
3 thoughts on “Palermo, Joronen salta il ritiro con la Finlandia per infortunio”
Il Palermo, prima di prendere giocatori dovrebbe controllare la loro data di scadenza, tutti i nuovi arrivati, si sono tutti infortunati
E vai con i campionissimi Bardi, Avella…
D’altronde, ormai anche questo campionato è “andato”, inutile illudersi…
Ma sono fatti di ricotta ?
Comunque osservando la politica sul campo del City Group….si evince che questi “Ricconi” non vogliono proprio andare in Serie A.
È palese!!!