Sperandeo, amarezza e paradosso: “La situazione del Palermo? Come… il delitto di Garlasco” ​​

Tony Sperandeo, il popolare attore palermitano, indossa nuovamente i panni del tifoso del Palermo e pur non nascondendo le proprie perplessità sull’andamento della squadra realizza un video dove, con un po’ di teatralità e sarcasmo, analizza la situazione che si è verificata dopo le tre sconfitte maturate nelle ultime quattro gare.

“La situazione del Palermo? Ridiamoci sopra, sembra quasi come il delitto di Garlasco”, sostiene Sperandeo con un evidente paradosso con cui vuole evidenziare la tendenza della piazza rosanero a cambiare opinione rapidamente.

“Per tutto il precampionato, ad agosto – dice – abbiamo vissuto con entusiasmo e per tutti “l’assassino” (in senso figurato, ovviamente) era Dionisi. Adesso che arrivano le sconfitte si cercano altri “assassini” proprio come avviene nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove ognuno dei professionisti del crimine va in televisione o sui giornali a indicare un presunto colpevole e tutti pensano di saperne più degli altri”.







“Col Palermo è la stessa cosa: tra trasmissioni Tv e mille pagine social, ognuno dall’alto della sua competenza spara sentenze: c’è chi se la prende con Inzaghi, chi con la società, chi con le presunte spaccature dello “spogliatoio”, chi con il direttore sportivo Osti… Ognuno dice la sua opinione di m…a”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, UNA GIORNATA DI SQUALIFICA PER RANOCCHIA

PALERMO, LA CRISI PASSA ANCHE DAL CENTROCAMPO