Sperandeo, amarezza e paradosso: “La situazione del Palermo? Come… il delitto di Garlasco”
Tony Sperandeo, il popolare attore palermitano, indossa nuovamente i panni del tifoso del Palermo e pur non nascondendo le proprie perplessità sull’andamento della squadra realizza un video dove, con un po’ di teatralità e sarcasmo, analizza la situazione che si è verificata dopo le tre sconfitte maturate nelle ultime quattro gare.
“La situazione del Palermo? Ridiamoci sopra, sembra quasi come il delitto di Garlasco”, sostiene Sperandeo con un evidente paradosso con cui vuole evidenziare la tendenza della piazza rosanero a cambiare opinione rapidamente.
“Per tutto il precampionato, ad agosto – dice – abbiamo vissuto con entusiasmo e per tutti “l’assassino” (in senso figurato, ovviamente) era Dionisi. Adesso che arrivano le sconfitte si cercano altri “assassini” proprio come avviene nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove ognuno dei professionisti del crimine va in televisione o sui giornali a indicare un presunto colpevole e tutti pensano di saperne più degli altri”.
“Col Palermo è la stessa cosa: tra trasmissioni Tv e mille pagine social, ognuno dall’alto della sua competenza spara sentenze: c’è chi se la prende con Inzaghi, chi con la società, chi con le presunte spaccature dello “spogliatoio”, chi con il direttore sportivo Osti… Ognuno dice la sua opinione di m…a”.
LEGGI ANCHE
PALERMO, UNA GIORNATA DI SQUALIFICA PER RANOCCHIA
8 thoughts on “Sperandeo, amarezza e paradosso: “La situazione del Palermo? Come… il delitto di Garlasco””
Il palermo negli ultimi 3 anni ha cambiato tecnico,ds e molti profili della rosa ,le uniche costanti sono stati Ranocchia,Gomes,Segrè,Brunori, perciò da questi dati si deduce che il problema sta proprio in mezzo al campo.
Finchè non si decide di rifondare la linea mediana continueremo a vedere prestazioni indecenti come quella contro la juve stabia
Finalmente uno che capisce………..il resto fa finta di non capire. Fermo restando che sicuramente ci saranno legami particolari con i Procuratori.
Sicuramente qualche cosa di vero c’è!
Io non voglio e/o assolvere, e condannare nessuno.
Quanto accaduto a Brunori, l’anno scorso…… ( Da allora non è più stato lui )
Non c’è ancora alcuna risposta.
Segre, bene/male quando gioca corre e si danna l’anima.
Ranocchia, siamo sicuri? Che è il giocatore acquistato a suo tempo?
Gomes, è un onesto mestierante del Pallone
non può essere fondamentale al punto da creare differenza con squadre avversarie.
Il Palermo, Quanto visto con la Juve Stabia, è stato orrendo!
Saluti.
Sperandeo, Sperandeo, come se non ci fosse altro che Sperandeo, nessun altro. Tra gli attori ( giovani o quasi) segnalo altri grandi tifosi del Palermo (quello che fu e quello che è). Vassallo Alessio ( il Mimì che preferisco -a breve protagonista in una fiction Rai- ). Fortuna Corrado (notevole con Virzì, poi sempre meno -secondo me, s’intende). Ho avuto modo di incontrarlo, allo stadio (Flaminio mi sembra, contro la Lodigiani) poi più di una volta alla Festa del Cinema. E così a parlar del Palermo.
Alla fin fine SPerandeo fa le stesse cose che facciamo noi tifosi in genere e di cui pensa di essere non in accordo 😀 . Ognuno di noi pensa di aver capito e di avere spesso la soluzione. Ricordiamoci che questa cosa però è stata la “fortuna” del calcio.
Non mi sembra il caso di paragonare la società sportiva Palermo con un fatto di cronaca nera dove purtroppo è morta una ragazza
Ringraziamo Sperandeo per aver espresso anche lui la sua opinione di m..da.
Caro Sperandeo fai un analisi dell emozione dei tifosi.
Giusto.
Ma qua da anni si richiede un regista vero e non di m….a.
Fatti una domanda e ci sono tante risposte