Palermo, un turno di stop per Ranocchia. Squalifica anche per il d.s. della Juve Stabia

Redazione 11/11/2025 16:06

Una sola giornata di squalifica per Filippo Ranocchia. È questa la decisione del giudice sportivo dopo la doppia ammonizione rimediata dal numero 10 rosanero nell’ultimo turno contro la Juve Stabia. La motivazione recita: “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”. Ranocchia salterà dunque la prossima gara contro l’Entella.

Oltre a Ranocchia, sono cinque i calciatori fermati per un turno: Kouda (Spezia), Merkaj (Südtirol), Popov (Empoli), Keita Baldé (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria).

Stop di una giornata anche per il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, allontanato dalla panchina nell’ultima sfida contro il Palermo per aver, al 34° del primo tempo, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa.



