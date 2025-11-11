Palermo, un turno di stop per Ranocchia. Squalifica anche per il d.s. della Juve Stabia
Una sola giornata di squalifica per Filippo Ranocchia. È questa la decisione del giudice sportivo dopo la doppia ammonizione rimediata dal numero 10 rosanero nell’ultimo turno contro la Juve Stabia. La motivazione recita: “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”. Ranocchia salterà dunque la prossima gara contro l’Entella.
Oltre a Ranocchia, sono cinque i calciatori fermati per un turno: Kouda (Spezia), Merkaj (Südtirol), Popov (Empoli), Keita Baldé (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria).
Stop di una giornata anche per il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, allontanato dalla panchina nell’ultima sfida contro il Palermo per aver, al 34° del primo tempo, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa.
2 thoughts on “Palermo, un turno di stop per Ranocchia. Squalifica anche per il d.s. della Juve Stabia”
bruttissima notizia – speravo ad una squalifica fino alla dine del campionato – peccato !!!!!!!!!
Quando la squalifica è una fortuna 🙂 ma spero che Inzaghi non lo metta mai più e scompaia da Palermo