Benevento, clamoroso: esonerato Auteri nonostante il 3º posto. Panchina a Floro Flores ​​

Ribaltone inaspettato sulla panchina del Benevento. La società campana ha deciso di esonerare Gaetano Auteri nonostante la netta vittoria nell’ultimo turno contro il Foggia in trasferta (0-3) e il terzo posto in classifica.

Una scelta sorprendente, soprattutto considerando che il Benevento è distante appena due punti dal Catania capolista e uno solo dalla Salernitana, seconda in graduatoria.

A pesare sulla decisione, però, potrebbero essere stati la prematura eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C contro il Giugliano – gara in cui Auteri aveva schierato undici uomini completamente diversi rispetto al campionato – e la sconfitta nello scontro diretto contro gli etnei, persa 1-0 al “Massimino”.







La guida tecnica dei giallorossi passa momentaneamente ad Antonio Floro Flores, tecnico della Primavera, che con ogni probabilità debutterà domenica prossima nella sfida contro il Monopoli.

La nota del Benevento

Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri.

La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores.

La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

