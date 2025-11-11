Catania, Corbari: "Inutile nascondersi, il nostro obiettivo è la promozione in Serie B" ​​

Andrea Corbari, centrocampista del Catania, è intervenuto a margine della 14ª edizione del Gran Galà del Calcio tenutasi ad Arezzo, commentando il momento della squadra e gli obiettivi stagionali.

“Il nostro è un girone di fuoco: non ci siamo solo noi con Salernitana e Benevento, ma anche il Cosenza che sta risalendo, oltre a tante piazze che hanno la cultura della vittoria. Ma noi siamo lì, ce la giochiamo. Vincendo contro Benevento e Salernitana abbiamo dato un grande segnale di forza: ci giocheremo le nostre carte fino in fondo. La vittoria del campionato è il nostro obiettivo, inutile nascondersi“.

Il centrocampista rossazzurro ha poi aggiunto: “Quando si creano squadre motivate e con obiettivi chiari, non conta il singolo ma il gruppo. Si accettano le decisioni del mister, e così si è già a metà dell’opera”.







