Gela, esonerato Cacciola: il nuovo allenatore è
Scossone in casa Gela: dopo il brutto 0 – 3 subito in casa contro il Sambiase, il club agrigentino ha deciso di esonerare Gaspare Cacciola, allenatore della squadra. Al suo posto arriva il tecnico calabrese Giuseppe Misiti. Inoltre, il ds Aurelio Lo Bianco resta in società nonostante in un primo momento avesse rassegnato le dimissioni, respinte dalla proprietà.
“Il Gela Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra, Gaspare Cacciola.
Il Presidente Toti Vittoria e tutta la società ringraziano mister Cacciola per il lavoro svolto e augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera sportiva”.
