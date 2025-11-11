Gela, esonerato Cacciola: il nuovo allenatore è ​​

Scossone in casa Gela: dopo il brutto 0 – 3 subito in casa contro il Sambiase, il club agrigentino ha deciso di esonerare Gaspare Cacciola, allenatore della squadra. Al suo posto arriva il tecnico calabrese Giuseppe Misiti. Inoltre, il ds Aurelio Lo Bianco resta in società nonostante in un primo momento avesse rassegnato le dimissioni, respinte dalla proprietà.

“Giuseppe Misiti è ora ufficialmente il nuovo allenatore del Gela Calcio. Al tecnico calabrese, che vanta già trascorsi nella piazza gelese, è stata infatti affidata fino al termine della stagione la guida tecnica della prima squadra. Al mister i migliori auguri da parte della società e il benvenuto in biancazzurro”.

“Il Gela Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra, Gaspare Cacciola.

Il Presidente Toti Vittoria e tutta la società ringraziano mister Cacciola per il lavoro svolto e augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera sportiva”.

“Il Gela Calcio comunica di avere ricevuto formale comunicazione con la quale il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco rassegna le proprie dimissioni dal suo incarico. Il Presidente Toti Vittoria e tutta la società, in virtù del rapporto di stima e fiducia reciproca e tenuto conto che il direttore sportivo rappresenta un punto cardine del progetto tecnico, respingono le dimissioni del direttore sportivo Aurelio Lo Bianco”.

