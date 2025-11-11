Frosinone, Alvini: “Ho l’ambizione di vincere la Serie B" ​​

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa insieme al direttore generale Piero Doronzo per tracciare un bilancio dopo le prime dodici giornate di campionato, con i ciociari attualmente al quarto posto in classifica.

“I nostri calciatori devono avere l’ambizione e la presunzione di volersi migliorare per crescere e fare un percorso sempre migliore – ha dichiarato Alvini –. L’unico rammarico, finora, sono i due punti persi con il Südtirol, ma nel complesso il bilancio è positivo. Mi piace allenare questi ragazzi: sono fortunato”.

Il tecnico gialloblu ha poi aggiunto: “Ho l’ambizione di vincere la Serie B, perché ho vinto tutti i campionati e questo è l’unico che mi manca a 55 anni. Nei prossimi anni questo è l’obiettivo che mi pongo. Se quest’anno ci troveremo lì, ci proveremo, anche se ci sono società che hanno programmato la Serie A in tempi più brevi rispetto a noi”.







